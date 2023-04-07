Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 YSK seçim takvimi: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinin ilk ayağı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağı seçmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 ikinci tur seçimlerinin yapılacağı tarih...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı tarih YSK tarafından açıklandı. Böylelikle 2023 ilk tur ve ikinci tur seçim takvimi belli olmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener seçimin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur seçimlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki, "Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" İşte 2023 ikinci tur genel seçim tarihi...
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

     
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

    TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

    Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.
  • YSK seçim takvimi 2023: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.