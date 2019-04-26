Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, YSK, AK Parti’nin talebi üzerine daha önce İstanbul ilçe seçim kurullarınca 2 bin 308 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasının araştırılmasına karar vermişti.



Böylece ilçe seçim kurullarınca araştırılacak, kısıtlı seçmen sayısı 7 bin 623’e çıkarken, diğer usulsüzlük iddiaları da dahil toplam araştırılacak seçmen sayısı 46 bin 447’ye ulaştı.



İlçe seçim kurulları bu iddiaların araştırmasını tamamladıktan sonra YSK, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebine dair nihai kararını verecek.