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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yük treni çarpmıştı, acı haber geldi!

        Yük treni çarpmıştı, 11 gün sonra acı haber geldi!

        Diyarbakır'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde yaralanan Reyhan Bayram, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:21
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        Yük treni çarpmıştı, acı haber geldi!
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        Diyarbakır'da hemzemin geçitte meydana gelen kazada yaralanan Reyhan Bayram (48), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 27 Kasım'da Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

        1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

        Yaklaşık 200 metre trenin önünde sürüklediği otomobilin sürücüsü Davut Bayram ile eşi Saliha (39), çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan Bayram (48) yaralandı.

        11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan Bayram, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti.

        Reyhan Bayram'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Sur ilçesi Kırsal Tanoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

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