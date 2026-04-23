Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82 - Galatasaray MCT Technic: 90 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen maçta Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-82 yendi.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 21:33 Güncelleme:
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında erteleme maçında konuk olduğu deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-82 mağlup etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Özgök
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 13, Zoriks 4, Miles 6, Roko Badzim 25, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Bleijenbergh 14, Ömer Can İlyasoğlu 6, Cazalon, Omic 4, Egemen Güven 2
Galatasaray MCT Technic: Robinson, Can Korkmaz 9, Palmer 2, Gillespie 2, White 8, Ellis, Meeks 17, Rıdvan Öncel 13, Buğrahan Tuncer 15, Petrucelli 12, Muhsin Yaşar 12
1. Periyot: 18-20
Devre: 32-47
3. Periyot: 52-72
4. Periyot: 82-90
