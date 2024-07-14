Yukinari Sugawara, Southampton'da

Premier Lig'in yeni ekibi Southampton, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Hollanda takımı AZ Alkmaar'dan Japon futbolcu Yuki Sugawara'yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Resmi imzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sugawara, Premier Lig'de oynamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve bunu gerçekleştireceği için heyecan duyduğunu ifade etti.

Southampton Teknik Direktörü Russell Martin ise Sugawara'yı uzun süredir izlediklerini ve o bölge için ilk hedefleri olduğunun belirtti.