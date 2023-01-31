Western Ontario Üniversitesi'nde bilişsel psikolog olan Albert Katz, kısa bir süre önce, esprili kişilerin tek-üstünlüğe odaklanmasına biyolojik bir bakış açısıyla baktı ve beyinleri alaycılığı anlamak için en iyi donanıma sahip insanların agresif kişiliklere sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Saldırganlık testlerinde yüksek puan alan denekler, iğnelemeye yanıt olarak vermeyenlere göre farklı beyin aktivitesi modelleri gösterdi. Farklılıklar, saldırgan deneklerin gerçek olmayan anlamı daha hızlı işlediklerini gösteriyor. Katz, hem alaycı şaka başlatanlar hem de anlayıp karşılık verenler için "Alaycılık kesinlikle bir baskınlık meselesidir" diyor.