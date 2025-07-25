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        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı pazar günü yapılacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) pazar günü yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:55
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        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı pazar günü yapılacak
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 280 bina ve 4 bin 38 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

        Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2025-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

        Sınav sonuçları 15 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

        Ersoy, sınavda 14 bin 413 kişinin görev yapacağını belirterek, "Sosyal Bilimler alanında Almancada 727, Arapçada 2 bin 621, Fransızcada 372, İngilizcede 29 bin 967 aday sınava katılacak. İngilizce Fen Bilimleri alanında 25 bin 91, İngilizce Sağlık Bilimleri alanında 38 bin 752 aday sınava katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 680 aday bu haktan yararlandı. Sınava 237 engelli aday katılacak" ifadelerini kullandı.

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