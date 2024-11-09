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        Haberler Gündem Güncel Yüksekova'da köy yolları ve su kanalları yenileniyor | Son dakika haberleri

        Yüksekova'nın köylerinin kara yolu ve su kanalları yenileniyor

        Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Yüksekova ilçesine bağlı kara yolu ve su kanalları onarılarak yenileniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:45
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski mıntıkasında bulunan köylerin kara yolu ve su kanalları onarılarak yenileniyor.

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        Karlı köyün muhtarı Abdi Gündüz, köy sakinlerinin talepleri doğrultusunda yol ve su kanal sorunlarını yetkililere taşıdı.

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        Muhtar Gündüz'ün yaptığı girişimler sonucunda Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, Doski mıntıkasında bulunan köylerin yol ve su kanallarında onarım çalışmalarına başladı.

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        Doski mıntıkasında çalışmaları yürüten ekipler bununla beraber ilçenin farklı noktalarında da çalışmalarını sürdürüyor.

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        Köy sakinlerinin daha rahat seyahat etmeleri ve daha kolay suya ulaşmaları için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirten muhtar Abdi Gündüz, "Bizler göreve geldiğimiz günden beri köylerimiz için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

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        Muhtar Gündüz, "Özellikle köy ve mezralarımızda sorun ve sıkıntılarını bitirmek için gerekli çalışmalar yapmaya başladık. Sağolsun İl Özel İdare ekiplerimizin emekleriyle yol ve su sorunları azda olsa bitiyor. Bize bu desteklerini eksik etmeyen başta Valimiz Ali Çelik, Kaymakamımız Mustafa Akın ve tüm İl Özel İdaresi ekiplerimize tek tek teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #hakkari haberleri
        #Yüksekova İlçesi
        #doski mıntıkası
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