Yüksel Yıldırım: Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 mağlup oldukları Panathinaikos maçı sonrası HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SAHAYI DAR EDECEĞİZ"

Yıldırım, "27 yıl sonra ilk defa Avrupa arenasına çıktık. Heyecan yüksek seviyedeydi. Rakip, her sene Avrupa'da oynayan bir takım. Böyle bir atmosferde, böyle bir stres altında oynamak bizim için inanılmaz bir işti. Yüzümüzün akıyla çıktık. Yenildik ama biz oynadık. İki tane duran toptan gelen toplarda golleri yedik. Keşke yemeseydik diyoruz ama biz de öyle gol attık. Rövanşı var, üzülmemek gerekiyor. Denk bir maç oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık, ikinci yarının başında golü erken bulduk. 8 dakikada iki gol yedik, hala eksiklerimiz var. Son yaptığımız transferleri burada oynatamıyoruz. En iyi oyuncumuz Holse, Kocaelispor maçında sakatlandı. Kadromuz daha hazır değildi. Ama inanıyorum ben, biz Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz. Bu takım ilk heyecanını attı. 2-1 bizim için kötü sonuç değil. Ben buradan söylüyorum, biz Samsun'da Panathinaikos'u yenebilecek güçteyiz." dedi.

🎙️ Yüksel Yıldırım: "Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz." pic.twitter.com/koD84amUgC — HT Spor (@HTSpor) August 21, 2025

"GOLLER DIŞINDA DENK MAÇTI"

özlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Golleri dışarı çıkarın, denk bir maçtı. 2 tane direkten döndü onların ama normal, kendi evlerinde oynuyorlar. Onlar da bu maçı, milli mücadele gibi gördüler bize karşı. Çünkü Atatürk'lü arma geliyor. Maç öncesi bir hafta, 10 gün inanılmaz bir propaganda yaptılar. Taraftar ateşliydi, takım ateşliydi, biz de ateşliydik. Aslında denk bir maç oldu ama 1-1'den sonra oyunu soğutmamız lazımdı. Tam değişiklik yapacaktık golü yedik. Ondan sonra oyunu değiştirecek adamımız yoktu kenarda. Forvet ve kenarda eksiğimiz var. Biz bunlar biliyoruz." diye konuştu.

Karadeniz ekibinin başkanı Yıldırım, "Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Her şey Samsun'a kaldı." sözlerini sarf etti.

Yüksel Yıldırım, "Bugünü oyunu görünce, onları yenebiliriz. Farklı bir taktikle oynayacaklar şimdi. Hocama güveniyorum, oyuncularla konuşacağım. Tur için özel bir prim açıklayacağım. Herkesi mutlu edecek bir şeyler yapacağım." açıklamasında bulundu.

YABANCI SINIRI TFF'nin yabancı oyuncu sayısını serbest bırakması gerektiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Türk futbolunda her sene aynı şeyi konuşuyoruz. Lig başladı, bütün takımlar 14 yabancı ile oynuyor. Ama ihtiyacı olanlar var. TFF'nin bize kulak vermesi lazım, gerekiyorsa serbest bırakın yabancıyı. Yerli bir kaleci bulamıyoruz bugün, 6 numara, yerli golcü, kanat bulamıyoruz! Türkiye'de yok! Türkiye'de oyuncu yok! 5 yıllık bir program yapılır, ona göre istenilenler adım adım yapılır. Bugün bizi cezalandırmak doğru değil. Herkesin aynı sorunu var. TFF'nin kulak vermesi lazım, serbest bırakması laızm. Batan batmış zaten! Ama bir görelim. Yapılacak çok şey var." dedi. Yüksel Yıldırım, "Yenildik, kötü yenildik. İkinci gol, yenmeyecek biz goldü. Üzüldük ama artık Samsun'da yeneceğiz." dedi. Yıldırım, "Panathinaikos yenilmeyecek bir takım değil, bugün gördük. Samsun'da sahayı dar edeceğiz!" açıklamasında bulundu.