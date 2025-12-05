Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Samsunspor, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin uzatma anlarında kırmızı-beyazlılar penaltı beklese de; hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından incelemeye çağrılmadı.

Karşılaşma sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN"

Diyecek bir laf bulamıyorum. Maç öncesi yine "Umuyorum ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yapılan hakem hatalarının intikamı bizden alınmaz, Mehmet Türkmen'e güveniyorum" dedim. İlk yarı faullere göz yumdu, ikinci yarı aslanlar gibi çıktık eşitliği yakaladık. Son saniyelerde tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan açıkça söylüyorum: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor.

"HAKKIMIZ OLAN 1 PUANI ELİMİZDEN ALDILAR"

Bugün hakkımız olan bir puanı elimizden aldılar. Demek ki Türkiye’de futbol böyle bir şey. Türkiye’nin dört büyükleri var, bunlar futbolu kontrol ediyor. TFF Başkanı'na mesaj atmadım, kendisi maçı seyretmiştir, bu maçı izlemeyen yok! Görünen köy kılavuz istemez, söylesem ne olacak?