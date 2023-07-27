Altında hareketlilik sürüyor! Son dakika 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 27 Temmuz Perşembe gününe hareketli başladı. Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 27 Temmuz Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.706,42
1.706,70
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.972,32
1.972,66
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.730,27
2.790,45
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.921,06
11.127,68
YARIM ALTIN FİYATI
5.443,47
5.580,91
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.921,06
11.127,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
951,78
1.136,14
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.560,89
1.657,97