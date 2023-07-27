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        Haberler Altın YÜKSELİYOR! Altında hareketlilik sürüyor! Son dakika 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları| CANLI TABLO - Altın Haberleri

        Altında hareketlilik sürüyor! Son dakika 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 27 Temmuz Perşembe gününe hareketli başladı. Gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 08:26
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        1

        ALTIN FİYATLARI 27 Temmuz Perşembe gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 700 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 790 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...

        Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.706,42

        1.706,70

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.972,32

        1.972,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.730,27

        2.790,45

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.921,06

        11.127,68

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.443,47

        5.580,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.921,06

        11.127,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        951,78

        1.136,14

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.560,89

        1.657,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        #bugün
        #altın fiyatları
        #son dakika
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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