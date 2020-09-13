AA

Türk güvenlik güçleri, Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan sınırında Suriye uyruklu, biri ayağından yaralı 9 düzensiz göçmen tespit etti.

Yaralı Gazin Abdu, hastanede tedavi altına alındı.

Abdu'nun ağabeyi 19 yaşındaki Hazar Abdu, AA muhabirine, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına geldiklerini söyledi.

Ailesiyle Avrupa'ya gitmek için şanslarını denediklerini belirten Abdu, "Yunan askeri sınırda bizi vurdu. Kardeşim ayağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek 'dönün' dediler. Türk polisi bize yardım etti, karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu." ifadelerini kullandı.

Gazin Abdu da Türkiye'ye teşekkür etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.