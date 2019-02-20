Yunan burnu nedir?

Yunan burnu ile ükemizde çok sık karşılaşıyoruz. Aslında bakarsanız yunan burnu sadece Yunan ırkında görülen bir özellik değil. Alnımızla burnumuzun yaptığı açının düz gelmesidir. Yani aslında burnumuzun en tepe noktasıyla alnımız arasında bir çukur olması gerekir. Bu nokta alnımız bittiğini, burnumuzun başladığını belirten bir çukurdur. Bazı insanlarda burun çok kemerlidir ve bu kemer yapısı çok yukarıdan başlar neredeyse alına kadar gider işte Yunan Burnu budur.

Peki bu isim nereden geliyor?

Yunan heykellerinden... Yunan heykellerine baktığımızda neredeyse hepsinin alnının düz geldiğini görürüz. Dolayısıyla tıp litaratürüne de bu şekilde geçmiş.

Yunan burnu estetikle düzeltilir mi?

Burun kemerli olduğunda burun estetiği yapan cerrrahlar burnun kemerini değişik aletlerle alırlar ama Yunan burnu yani burnumuzun bu üst kısmının tıptaki ismi de burnun köküdür ve bunu küçültmek çok zordur. Şu ana kadar ki yapılan bütün bilimsel çalışmalarda ne yazık ki bu bölgeye uygun çok etkili bir teknik tarif edilmemiştir. Ancak son dönemde prestejli bir tıp dergisinde çıkan teknik ile yavaş yavaş çözülmeye başlandı. Burnun üst kısmının kemik dokusunun sadece kemik dokusunun alınmasının yeterli olmadığını, özellikle yumuşak dokuların ve kasların burdaki sorunun aslında ana sorunu oluşturan etkenlerden bir tanesi olduğu söylendi ve o bölgedeki kasların alınması önerildi ve 'Radiks bölgesi' denilen burnun kökünün küçültülmesi daha kolay hale geldi...