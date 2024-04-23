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        Haberler Dünya Yunanistan, Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisinde

        Yunanistan, Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisinde

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:53 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:53
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        Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu etkili olmaya başladı.

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        Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği'nce paylaşılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

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        Açıklamada, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması, pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorları ile iletişim halinde olması istendi.

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        Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı.

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        Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini aktardı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #yunanistan
        #hava durumu
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