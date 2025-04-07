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        Haberler Sağlık Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı | Sağlık Haberleri

        Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı

        Yunanistan'da kalbi duran 50 yaşındaki ABD'li yolcuyu havalimanında 20 dakika süren kalp masajı ve elektroşok uygulamasıyla hayata döndüren (Van YYÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan, o anları anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:28
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        Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı
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        Bilimsel bir toplantıya katılmak için 18 Mart'ta 4 doktor arkadaşıyla Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan Yunanistan'ın Selanik kentine giden Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanı binasına geçmek için apronda beklerken yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini gördü.

        Arkadaşlarının yardımıyla yolcuya ilk müdahaleyi yapan Erdoğan, THY kabin ekibinin getirdiği elektroşok cihazını da kullanarak yaptığı 20 dakikalık kalp masajıyla kalbi duran ABD'li yolcuyu hayata döndürdü.

        Daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Doç. Dr. Erdoğan'ın yaptığı bu müdahale Yunan medyasında da geniş yer buldu.

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        "HEMEN MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADIM"

        Erdoğan, bilimsel bir toplantıya katılmak için 18 Mart'ta farklı üniversitelerden doktor arkadaşlarıyla Selanik'e gittiklerini söyledi.

        Uçağın havalimanına indikten sonra yolcularla apronda otobüs beklediklerini anlatan Erdoğan, "O sırada bir kadının 'lütfen yardım' edin dediğini duydum. Yerde uzanan adamı görünce yanına koştum. Bu tür durumlarda ilk önce hastanın nabzının kontrol edilmesi gerekiyor. Hastanın nabzının atmıyordu, kalbi durmuştu. Hemen müdahale etmeye başladım. Doktor arkadaşlarım da yardımıma geldi. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptım. Hasta eğer ritim bozukluğundaysa şoklama yapmanız gerekiyor. O sırada THY'nin kabin ekibi de aprona indi. Onlardan defibrilatör (şok) cihazını istedik" diye konuştu.

        Yaptıkları müdahaleyle hastanın normale döndüğünü, nabzının düzeldiğini, bilincinin açıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Hastane içinde bile 15-20 dakikalık kalp masajı kolay değil. Hastaların çoğunda oksijen yetersizliğinden dolayı beyinde kalıcı hasar oluşabiliyor. Amerikalı yolcunun normale döndüğünü görünce çok mutlu olduk. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bize teşekkür etti. THY ekibinin o sırada aprona inmesi, defibrilatör cihazını anında getirmesi hayat kurtarıcı oldu."

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        Yunan medyasında bu müdahalenin geniş yer bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Canlı yayına katıldık. 'Türk doktorlar Amerikalı turistin hayatını kurtardı' diye haberler yapıldı. Hayat kurtarmak güzel bir duygu. Selanik'te otelde, birkaç yerde bizi görenler, 'O doktor siz miydiniz?' diye sordu. Güzel tepkiler aldık. İnsan hayatı çok kıymetli. O anda orada olmasaydık hastaya müdahale gecikecekti, yüzde 90 ihtimalle hayatını kaybedecekti. Hastanın hayatını kurtarmak, yaşamına dokunmak bizi mutlu etti. İlk yardım konusu çok önemli. Herkesin ilk yardımı, kalp masajını, acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

        "Tüm vatandaşlarımız ilk yardım konusunda bilinçlenmeli"Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise Doç. Dr. Erdoğan'ı tebrik etti.

        İlk yardım eğitiminin temel yaşam desteği olduğuna dikkati çeken Karaman, şöyle konuştu:

        "Amerikalı turist çok şanslı biriymiş. Hasta anında ve etkin bir müdahaleyle hayata tutunuyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Çok sevindik. Emrah hocamızın hayat kurtarması bizi ayrıca sevindirdi. Gururlandık. Bu tür durumlarla her an karşılaşabiliriz. Tüm vatandaşlarımız ilk yardım konusunda bilinçlenmeli. İlk müdahaleyi öğrenmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızca ilk yardım eğitimleri düzenleniyor. Herkesin bu eğitimlere katılması gerekiyor. Çevremizdekilere, annemize, babamıza, kardeşlerimize ve çocuklarımıza uygulama durumuyla karşılaşabiliriz. Trafik kazalarında hayat kurtarabiliriz. İlk yardım doğru şekilde uygulandığında sonucu yüz güldürücü olabiliyor."

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