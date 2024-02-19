Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Yunanistan'da zirve yarışı karıştı: Olympiakos, PAOK'u sahadan sildi! - Futbol Haberleri

        Yunanistan'da zirve yarışı karıştı: Olympiakos, PAOK'u sahadan sildi!

        Yunanistan Ligi 23. hafta maçında Olympiakos, deplasmanda PAOK'u 4-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 00:35 Güncelleme: 19.02.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olympiakos, PAOK'u sahadan sildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Ligi 23. hafta maçında Olympiakos, deplasmanda PAOK ile karşılaştı.

        Stadio Toumbas'ta oynanan maçı Olympiakos 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Navarro, 54. dakikada Podence, 83 ve 90. dakikalarda ise El Kaabi kaydetti.

        Bu sonuçla Olympiakos, zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekip Panathinaikos ve PAOK ile arasındaki puan farkını 4'e, AEK ile arasındaki puan farkını ise 5'e indirdi.

        Şampiyonluğun play off ile belirlendiği ligde Olympiakos haftayı 4. sırada tamamladı.

        Fatih Terimli Panathinaikos'un da puan kaybettiği haftada puan durumu şu şekilde oluştu;

        (52) AEK

        (51) PAOK

        (51) Panathianikos

        (47) Olympiakos

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düştüğü göl sonu oldu!
        Düştüğü göl sonu oldu!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Çin kararını verdi: Silah satmayacak
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"