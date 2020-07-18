Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile sahasında oynayan Galatasaray'da son sözü genç futbolcu Yunus Akgün söyledi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Yunus, 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alan 20 yaşındaki futbolcu, A Takım ile bu sezon ilk golünü attı.