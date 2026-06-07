Yunus Akgün: Dünya Kupası öncesi iyi bir test oldu
A Milli Takımımızın oyuncularından Yunus Akgün, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Venezuela'yı 2-1 yendikleri hazırlık maçını değerlendirdi. Maçın zor olacağını tahmin ettiklerini belirten Akgün, "Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize söylemişti. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.
Giriş: 07 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız'ın ikinci golünü atan Yunus Akgün, galibiyeti değerlendirdi.
"DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İYİ BİR TEST OLDU"
A Spor'a açıklamalarda bulunan Akgün, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu ama daha iyiye gidiyoruz. Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimizde hocamız bize söylemişti. Dünya Kupası öncesi iyi bir test olduğuna inanıyorum. Kazanmak önemliydi" sözlerini dile getirdi.
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