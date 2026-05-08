Yunus Akgün Süper Lig'de 'dalya' diyecek

LİGDEKİ EN GOLCÜ SEZONUNU ADANA DEMİRSPOR'DA YAŞADI

Yunus Akgün, Süper Lig'de en çok gol attığı sezonu 2021-2022'de Adana Demirspor forması giydiği dönemde yaşadı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da söz konusu dönemde çıktığı 34 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan Yunus, bu organizasyonda en çok gol attığı sezonunu geçirdi.

Bu sezon ise 27 lig maçında 7 kez ağları sarsan Yunus, 2 gol daha atması halinde 2021-2022'deki başarılı istatistiğini geride bırakacak.