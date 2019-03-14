Manisa'nın Kula ilçesinde, halk ozanı Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Emre Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

AA'nın haberine göre Batı Anadolu'da kurulan ilk Türk köylerinden biri olan, ilçeye 25 kilometre uzakta bulunan ve adını halk ozanından alan Emre Mahallesi'nde şu anda 172 kişi yaşıyor.

Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre ile ailesinin kabirlerinin bulunduğuna inanılan mahalle, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Son yıllarda ülkenin önemli kültür merkezlerinden biri haline dönüşen 7 asırlık mahalleye gelenler, tarihi yerleri gezdikten sonra Yunus Emre ve Tabduk Emre'nin türbesinde dua ediyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 14 farklı noktada Yunus Emre'nin kabrinin olduğunun rivayet edildiğini belirterek, "Ancak en güçlü rivayet, kanıtlarıyla Kula'da bulunuyor" dedi.

Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'nin mezarının da Emre Mahallesi'nde olduğuna inanıldığını dile getiren Tosun, şunları kaydetti:

"Yunus Emre'nin bir şiirinde vasiyeti niteliğinde biz dizesi vardır. 'Koyun beni şeyhimin eşiğinde yanayım' der. Yunus'un bu sözü, rivayeti güçlendirmektedir. Kula son yıllarda tarihi, coğrafyası, kendine özgü el sanatlarının yanında Yunus Emre türbesiyle de inanç turizminde önemli bir merkez oldu. 2014'te yaklaşık 4 bin olan turist sayımız, şu an 90 bini geçti, 100 bine yaklaştı."

"ŞİİRLERİNDE GEÇEN BÖLGE İSİMLERİ KÖYÜMÜZDE MEVCUT"

Yunus Emre Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Faik Şentürk de hayatı boyunca hocası Tapduk Emre'nin yanından bir kez ayrılan Yunus Emre'nin, daha sonra pişman olup döndüğünü ve ölene kadar onun yanında bulunduğunu anlattı.

Mahalleye gelenlerin, türbeyi ziyaret ettiğini belirten Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre'nin birçok şiirinde geçen Dikenkuyu, Çalıardı, Ilıpınar, Gökyar, Eseler, Hacimdüzü, Yakacık Deresi, Dolaman Tepe, Hakıltaşı, Arpalık, Bağlaryanı, Aktepe, Yılanlı ve Barak mevkileri gibi bölge, dağ, çeşme, yol isimleri, köyümüzde ve köyümüzün tapu kayıtlarında mevcuttur. Yunus Emre'nin bütün mezarlarını gezen bilim adamları ve araştırmacılar, buraya geldiklerinde 'Yunus Emre'nin hakikaten hem coğrafya hem ortam olarak burada olduğuna inandık' diyor."