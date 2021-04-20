Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 7,45 arttı
ABONE OL

Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2021 yılı Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi’ni (YD-ÜFE) açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE),martta aylık bazda yüzde 7,45 yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 7,45 arttı
AA

Buna göre, YD-ÜFE martta, şubat ayına kıyasla yüzde 7,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 değer kazandı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,35, imalatta yüzde 33,14 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 37,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 30,91, dayanıksız tüketim malında yüzde 27,99, enerjide yüzde 90,14, sermaye malında yüzde 26,08 yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,55, imalatta yüzde 7,42 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,90, enerjide yüzde 15,68, sermaye malında yüzde 5,67 yükseliş olarak kaydedildi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 18,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 21,31 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 90,14, metal cevherleri yüzde 51,33, ana metaller yüzde 49,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,32, deri ve ilgili ürünlerde yüzde 4,82, giyim eşyasında yüzde 5,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 15,68, metal cevherleri yüzde 15,20, ana metaller yüzde 10,12 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl/Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018

0,39

1,70

2,24

4,00

6,40

3,44

2,63

18,16

10,14

-7,45

-8,44

-1,32

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl/Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75

2018

12,09

15,07

17,08

21,72

30,65

35,33

35,84

59,12

75,04

55,40

35,21

33,45

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TÜİK, 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini açıkladı
İŞ-YAŞAMTürkiye nüfusunun yüzde 27.2'si çocuk
Rekabet Kurulu'nda Tadelle ve Sagra'nın Oyak'a devrine izin
İŞ-YAŞAMRekabet Kurulu'ndan OYAK Gıda'ya onay
İngiltere'den ithalata AB vergisi
İŞ-YAŞAMİngiltere'den ithalata AB vergisi
Denizbank ilk metal kredi kartını kullanıma sundu
İŞ-YAŞAMDenizbank ve Mastercard'dan iş birliği
Meyed'in Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren oldu
İŞ-YAŞAMMeyed'in yeni yönetimi seçildi
Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den 128 milyar dolar açıklaması
İŞ-YAŞAMCanikli'den 128 milyar dolar açıklaması
Biotrend halka arz nasıl alınır? Biotrend halka arz hisse fiyatı ne kadar?
İŞ-YAŞAMBiotrend halka arz nasıl alınır?
Aydem halka arz hisse fiyatı ne kadar? Aydem halka arz nasıl alınır?
İŞ-YAŞAMAydem halka arz nasıl alınır?
Havaş'a 'İyi Dağıtım Uygulamaları' sertifikası
İŞ-YAŞAMHavaş'a AB sertifikası
Voleybol Federasyonu'ndan Bakan Elvan'a ziyaret
İŞ-YAŞAMVoleybol Federasyonu'ndan Bakan Elvan'a ziyaret