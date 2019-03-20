Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,79 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,72 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,38, imalat sanayi sektöründe ise %1,80 düşüş olarak gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Şubat 2019







AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %6,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, %2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri %7,47, deri ve ilgili ürünler %0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA AYLIK DÜŞÜŞ SERMAYE MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında en fazla aylık düşüş %2,44 ile sermaye mallarında gerçekleşti.



Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Şubat 2019