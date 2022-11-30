Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşçi
ABONE OL

Yurt dışındaki işçiye vergi istisnası başlıyor

Türk müteahhitlerinin yurt dışında çalıştırdığı Türk işçileri için ödediği ücretlere vergi istisnası 1 Aralık’ta başlıyor. Ücretlerden hiçbir vergi kesilmeyecek. Çalışanlar, bu ücretler için gelir vergisi beyannamesi düzenlemeyecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Yurt dışındaki işçiye vergi istisnası başlıyor

Resmi Gazete’de 3 Kasım’da yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Türk müteahhitlerince yurt dışına çalışmaya götürülen Türk işçilere ödenen ücretler vergi istisnası kapsamına alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), hazırladığı tebliğ taslağı ile vergi istisnasının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi.

Tebliğ taslağına göre, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleriyle teknik hizmetlerde çalışan işçilere, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilecek. Söz konusu kişilere yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için aranan başlıca şartlar şöyle:

-İşçinin, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışması,

-Hizmetin, işçi tarafından fiilen yurt dışında verilmesi,

-İşçiye yapılacak ödemenin yurt dışı kazançlardan karşılanması.

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerle ilgili olmak ve fiilen yurt dışında bulunarak hizmet verilmesi şartıyla yönetim, idare, muhasebe gibi hizmetlerde görev yapan çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak.

BEYANNAME DE VERİLMEYECEK

Yıl içinde birden fazla işverene tabi çalışanlar veya işyeri değiştirenler ikinci işverenden aldıkları ücretler o yıl için belirlenen ikinci vergi dilimi tarifesini aştığında beyanname vermek zorundalar. 2022 yılı için ikinci vergi dilimi tarifesi 70 bin lira olarak uygulanıyor.

Yurt dışında çalıştırılan Türk işçilerine yapılan ücret ödemeleri vergi kesintisine tabi tutulmayacağı gibi gelir vergisinden istisna edilen bu gelirler için işçilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi de verilmeyecek.

Örneğin, bir müteahhitlik şirketi yurt dışında üstlendiği inşaat işinde çalıştırmak üzere Türkiye’den 40 işçi götürmüş ve işçilerin ücretleri şirketin yurt dışı şubesince ödeniyorsa, işçiler bu ücret için gelir vergisi beyannamesi düzenlemeyecekler.

TÜRKİYE’DEKİ MERKEZDEN DE ÖDEME YAPILABİLECEK

Yurt dışında çalıştırılan işçi ücretlerinin yurt dışı şube adına şirketin Türkiye’deki merkezince ödenmesi de mümkün olacak. Bu şekilde yapılan ödeme vergi istisnası uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

İşçinin hem Türkiye’de hem yurt dışında çalışması halinde sadece fiilen yurt dışındaki çalışması karşılığı yapılan ücret ödemelerine vergi istisnası uygulanacak. Yurt içindeki çalışmaları karşılığı yapılan ödemeler ise vergilendirilecek.

Örneğin bir şirketin yurt dışına götürdüğü 35 işçiden 5’i hem Türkiye’de hem de yurt dışında çalışmışsa, 30 kişinin tüm ücretlerine vergi istisnası uygulanacak. Beş kişinin ise Türkiye’deki fiili çalışmaları için yapılan ödemeler vergi istisnasından yararlandırılmayacak.

Yurt dışındaki inşaat işiyle ilgili olarak Türkiye’den hizmet veren işçilerin ücretlerine vergi istisnası uygulanmayacak.

Yurt dışında çalışan işçiler için gerek yurt dışındaki şube, gerek Türkiye’deki merkez tarafından yapılan ücret ödemeleri yurt dışı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak, Türkiye’deki şirket tarafından gider olarak dikkate alınmayacak.

HEDEF 100 BİN İŞÇİ

Türkiye Müteahhitleri Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, geçmişte Türk müteahhitlerin, 2000’li yılların başında yurt dışında üstlendikleri projeler 3-4 milyar dolar düzeyinde iken, yanlarında 80 bin Türk işçisi götürdüklerini, şimdi proje büyüklüğü 30 milyar dolar olmasına karşın istihdam ettikleri Türk işçi sayısının 20 bine düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMB’nin ağustos ayında yapılan genel kurulunda Türk müteahhitlerinin yurt dışında 100 bin Türk işçi istihdam hedefine ulaşabilmesi için engellerin kaldırılması talimatı vermişti. Vergi istisnası, bu talimat üzerine atılan adımlardan birini oluşturuyor. Yurt dışında iş yapan müteahhit firmaların bundan böyle daha çok Türk işçi istihdam etmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enflasyon mevduat makası işçileri mağdur etti 
SOSYAL GÜVENLİK Enflasyon mevduat farkı işçi alacaklarını eritti
EYT’linin birikmiş kıdem tazminatı 500 milyar TL
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de kıdem tazminatı hesabı
EYT haberleri bugün: Askerlik borçlanması ile EYT'li olunur mu?
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de borçlanma tartışması
SGK’nın yemek ücretinde istisna kararı ne anlama geliyor?
SOSYAL GÜVENLİK İşverene ve çalışana yansıyacak
Ücreti ödediğini ispat yükü işverende
SOSYAL GÜVENLİK Ücreti ödediğini ispat yükü işverende
Ücrete ara zamdan kim yararlandı?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrete ara zam kime yaradı?
Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat
SOSYAL GÜVENLİK Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat!
EYT'DE SON DAKİKA | EYT’den emekli işçi için prim indirimi! - Haberler
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li işçi için prim indirimi
EYT SON DAKİKA BUGÜN: EYT’li zorla emekli edilebilir mi? Uzmanından EYT'de merak edilenler
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li zorla emekli edilebilir mi?
TİSK’ten asgari ücret zammı açıklaması!
SOSYAL GÜVENLİK TİSK’ten asgari ücret açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.