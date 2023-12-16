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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi

        Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:37
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        Bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan euro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

        Bu kapsamda, televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

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