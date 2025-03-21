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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'ten yüzde 3566'lık rekor artış! - Fenerbahçe Haberleri

        Yusuf Akçiçek'ten yüzde 3566'lık rekor artış!

        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle inanılmaz bir gelişim gösteren Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Daha önceki bonservis bedelinden %3566'lık oranla artış gösteren Yusuf Akçiçek, bu alanda Türkiye rekoru kırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:15
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        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle formayı kaptı ve yükselişe geçti.

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        Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü.

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        Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.

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        Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi.

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        %3566'LIK ARTIŞ

        Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.

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        Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek 970 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

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