Yusuf Akçiçek'ten yüzde 3566'lık rekor artış!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle inanılmaz bir gelişim gösteren Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Daha önceki bonservis bedelinden %3566'lık oranla artış gösteren Yusuf Akçiçek, bu alanda Türkiye rekoru kırdı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle formayı kaptı ve yükselişe geçti.
Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü.
Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.
Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi.
%3566'LIK ARTIŞ
Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek 970 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.