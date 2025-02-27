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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Yusuf Demir: Rakipten çok daha iyiydik - Futbol Haberleri

        Yusuf Demir: Rakipten çok daha iyiydik

        Galatasaray'ın oyuncularından Yusuf Demir, Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldikleri Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakipten çok daha iyiydik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:38
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        "Rakipten çok daha iyiydik"
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselen Galatasaray'ın oyuncularından Yusuf Demir, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "RAKİPTEN ÇOK DAHA İYİYDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Demir, "Tur atladığımız için mutluyuz ama bu maçı almamız gerekiyordu. Rakipten çok daha iyiydik. Her şeyimizi verdik, tur atladık." dedi.

        "HOCA İNŞALLAH LİGDE DE ŞANS VERİR"

        Demir, konuşmasının devamında, "Hoca şansı kupada veriyor, ligde de inşallah en yakın zamanda verir. Her gün çalışıyorum. İnşallah ligde de zaman alırım." ifadelerini de kullandı.

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