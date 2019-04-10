Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, nisan ayı divanında yaptığı açıklamada, “İdari ibrasızlığı daha önce yaşamıştık. Bu süreci hepimiz biliyoruz. Bu sürecin sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusuru bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır. Aslan olan ibra mali ibradır. İdari yönden ibra hukuki bir müessese değildir.’ Anayasanın 138. maddesi herkesi bağlar. Geçen divanda başkanımız tehdit etti dediniz. Dediği laf şu; ‘İdari ibra Yargıtay Genel Kurulu’na göre hukuki bir yöntem değildir. Eğer yönetime güvenmiyorsanız mali yönden ibra etmeyin’ demiştir. Burada tehdit yok. Burada vurgu mahkemeye gideriz hallederiz değil” diye konuştu.
"BUNU ANCAK GALATASARAY BAŞKANINI AZİZ YILDIRIM'A BENZETEN BİRİ SÖYLEYEBİLİR"
Galatasaray eski yönetici Hamdi Yasaman'a da cevap veren Günay, "Sportif A.Ş’nin halka açık bir şirket. Bağımsız denetim organları tarafından denetleniyor. Bir hukukçu burada bilançoda değişiklik yapıldı diyor. Bunun için yarın kendim suç duyurusunda bulunacağım. Galatasaray yönetiminde daha görev almış bir insan bunu nasıl söyleyebilir? Söyle söyleyebilir; Galatasaray Spor Kulübü başkanını Aziz Yıldırım’a benzeten bir insan bunu söyleyebilir. Basındaki açıklamalarına bakın, orada Aziz Yıldırım gibi hareket ediyor diye söylenmedi mi ? Bunu basında konuşmak kötü. Galatasaray Spor Kulübü başkanına gereken saygıyı gösterecekler” şeklinde konuştu.
Mahkemeye neden gittiklerini de açıklayan Yusuf Günay, “Biz hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir karar için hakkımızı aradık, arıyoruz. Bu da çok normal bir şey” dedi.
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