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Yusuf ve Caner, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivassporlu Caner Osmanpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Yusuf ve Caner, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı ile Demir Grup Sivasspor'un sahasında Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ilk golünü kaydeden Caner Osmanpaşa, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Üçüncü hafta maçlarının ardından haftanın 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Pau Lopez (Roma)

Savunma: James Justin (Leicester City),Gernot Trauner (LASK),Caner Osmanpaşa (Sivasspor),Ridgeciano Haps (Feyenoord),

Orta saha: Leon Bailey (Bayer Leverkusen),James Maddison (Leicester City),Petros Mantalos (AEK),Andrija Zivkovic (PAOK),

Forvet: Lukas Julis (Sparta Prag),Yusuf Yazıcı (Lille)

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