Koray Şener için bir kütüphane daha

Andre Villas-Boas yönetimindeki Marsilya, milli futbolcularımız Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesi 47. dakikada açıldı. Boubacar Kamara'nın asistini değerlendiren Morgan Sanson, Marsilya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmada dakikalar 79'u gösterdiğinde Lille adına talihsiz bir an yaşandı ve Gabriel kendi ağlarını havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

Lille bu gole 83. dakikada yanıt verdi. Adama Soumaoro, Lille'i umutlandırırken bu golün hazırlayıcısı milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yusuf Yazıcı ise son 3 maçtaki performansını 1 gol 4 asist olarak geliştirdi.