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        Haberler Bilgi Ekonomi Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

        Bankaların faizsiz kredi kampanyaları Temmuz ayında içinde takip edilmeye devam ediyor. Bazı bankalar taksitli nakit avans, ihtiyaç kredisi verirken bazı bankalarda taksitli nakit avantajı sunuyor. Geri ödeme vadeleri ise 3 ila 6 ay arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:19
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        1

        Temmuz ayı itibariyle yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar güncellendi. Bu kapsamda faizsiz krediler kimi bankada 85 bin kimi bankada ise 50 bin TL’yi bulabiliyor. Geri ödemeler 6 ve 3 ay olmak üzere değişiyor. Peki yüzde 0 faizsiz kredi veren banka hangisi?

        2

        ENPARA

        Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        %0 Faizli 60.000 TL’ye Kadar Kredi - Kampanya Detayları;

        Kampanya 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

        AKBANK

        Kampanyadan 1 Temmuz 2025 – 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

        Mobilden ilk kez Akbanklı ol, 60.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisini ve 25 .000 TL 3 ay vadeli Taksitli Avansı %0 faizle kullan!

        3

        GARANTİ BANKASI

        50.000 TL’ye Varan Faizsiz Kredi Kampanya Detayları:

        Kampanyadan 1 - 15 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşteriler faydalanabilir.

        25.000 TL’ye Varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanya Detayları:

        Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 25.000 TL’ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans’tan 3 ay taksitle yararlanabilirsiniz.

        4

        QNB FİNANSBANK

        %0 Faizli 50.000 TL Kredi - Kampanya Detayları;

        Kampanya 21 Nisan - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

        Kampanya, görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir. QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        5

        İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 30 bin TL ek avans 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 1-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

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