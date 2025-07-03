Yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Temmuz ayı itibariyle yüzde 0 faizsiz kredi veren bankalar güncellendi. Bu kapsamda faizsiz krediler kimi bankada 85 bin kimi bankada ise 50 bin TL’yi bulabiliyor. Geri ödemeler 6 ve 3 ay olmak üzere değişiyor. Peki yüzde 0 faizsiz kredi veren banka hangisi?