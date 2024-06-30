Yüzde 25 kira zam sınırı yarın kalkıyor! Ev sahibi ve kiracıları neler bekliyor?
Konut kiralarındaki fahiş fiyatları engellemek amacıyla iki senedir uygulanan kirada yüzde 25 zam sınırı yarın bitiyor. Şimdi milyonlarca ev sahibi ve kiracı bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, yüzde 25 kira zam sınırı kalktığında ne olacak? İşte, detaylar...
Kiracı ve ev sahipleri için kritik günler 1 Temmuz itibarıyla başlıyor; konutta yüzde 25 zam sınırı yarın kalkıyor. İki senedir devam eden uygulamanın bir sene daha uzatılmaması milyonlarca vatandaşa, 'Bundan sonra ne olacak?' diye sorduruyor. İşte, yüzde 25 zam sınırına dair detaylar...
"YÜZDE 25 ZAM SINIRININ DEVAM ETMESİ İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitecek konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek şunları söyledi
"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."
"KİRAYA 6 AYDA BİR ZAM YAPILSIN" TALEBİ
Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem'e konuk olan Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım, yüzde 25 kira zammına dair açıklamalarda bulundu.
Para Gündem'in sunucusu Sena Alkan, iki yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırını telafi etmek amacıyla 6 ayda bir kiraya zam yapılmasına dair talepler olduğunu ifade etti. Yıldırım ise konu hakkında şunları söyledi;
"6 ayda bir zam, aynı asgari ücrette olduğu gibi yüksek enflasyon ortamında normal. Yüksek enflasyonun tam da yükseklik köpüğünün gideceği bir döneme girdik. Bu konuda acele etmeyelim, yıl sonunu bekleyelim derim. 6 ayda bir zam konusundaki gereklilik ortadan kalkabilir. Enflasyonu yüzde 40'ın altına indirebilirsek yılda bir zamla durumu kurtarabiliriz. O zaman düzeni hiç bozmamak lazım."
TÜRKİYE KİRA ARTIŞINDA DÜNYA LİDERİ
Kira zam konusunda matematiğin tutmadığını söyleyen Yıldırım, devletin müdahelesinin 'piyasayı karıştırdığını" söyledi.
"Devlet yüzde 25 sınırı niye koydu çünkü bina ve konut fiyatları uçtu gitti; dünya rekoru kırdı. Bizim insanımızın geliri dünya rekoru kırmıyor ki. 2015'ten, 2023 yılı sonuna kadarki dönemde Türkiye toplamda dünya konut artışında lider. Yabancılar şu anda Türkiye'den konut almıyor, niye? Çünkü pahalı gelmeye başladı."
Yıldırım, aynı zamanda Türkiye'deki kira fiyatlarının 2015 ile 2023 arasında yüzde 505 artış yaşadığını ve bu konuda da Türkiye'nin dünya lideri olduğunu ekledi.
EV SAHİPLERİ KENDİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ZAM ORANINI BELİRLEYEBİLİR Mİ?
Konut kira zam sınırlaması kalktığında kira zammı Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre yapılacak. Peki, iki yıldır devam eden sınırlamadan sonra ev sahipleri TÜFE'yi az bulursa kendi isteği doğrultusunda zam yapabilecek mi? Bu soruya Habertürk TV'ye katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan şöyle yanıt veriyor;
"Ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Yasal olarak kiracı Tüketici Fiyat Endeksi kadar zam yapıp gönderdiğinde ev sahibi farklı bir yasal uygulamada bulunamaz, evi tahliye etmesini isteyemez. Evi tahliye ettirebilmesi için haklı hukuki sebebe ihtiyaç var.
Kiracılar eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyor ise TÜFE'nin son 12 aylık tutarını, kira yenileme döneminde kiralarının üzerine ekleyip gönderdiklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar."
KİRA ZAMMINDA DENGE NASIL SAĞLANACAK?
Yüzde 25 kira zam sınırı tartışmaları devam ederken, bir açıklama da Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam'dan geldi. Akçam, geçişin kademeli şekilde olması gerektiğini ifade etti, "Son iki yıl içerisinde ev kirayalanlara farklı bir geçiş sistemi, iki yıldan öncekilere ve çok düşük kirada kalanlara da ÜFE bölü 12 şeklinde bir artış yapılabilir diye öneride bulunuyoruz." dedi.
1 TEMMUZ ÖNCESİ AÇILAN KİRA TESPİT DAVALARI ETKİLENMEYECEK
Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 itibariyle kalkacak kira zamları son 12 ayın TÜFE oranlarına göre hesaplanacak. 1 Temmuz öncesi mülk sahipleri tarafından açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.