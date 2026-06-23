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        Yüzgecine parke bağlamışlar!

        İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        Yüzgecine parke bağlamışlar!

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi Pamucak Sahilinde ölü kaplumbağa olduğu yönünde ihbar geldi.

        Bölgede yapılan incelemede yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü hayvanın yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziranda Kuşadasında da benzer bir olayın yaşandığını fakat o kaplumbağanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını anımsattı.

        İnsanlık dışı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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