Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yüzündeki dövmeler ve iddialarıyla konuşulan Nazan Ünal'a yanıt geldi

        Yüzündeki dövmeler ve iddialarıyla konuşulan Nazan Ünal'a yanıt geldi

        Düzce'de ticaretle uğraşan Burhan Kral, SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"ye katılan Nazan Ünal'ın kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 14:34 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddialara yanıt geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan Kral ile canlı yayında yüzleşmişti.

        Nazan Ünal ayrıca; "Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm" demişti.

        REKLAM

        İddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

        Burhan Kral; "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi.

        Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek; "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "AŞK KONUSU YALAN"

        Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Burhan Kral; "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" şeklinde konuştu.

        Nazan Ünal'ın, iddialarına ve iftiralarına dini değerleri alet ettiğini ileri süren Burhan Kral; "Ben hariç sürekli insanları köşeye sıkıştırıp herkesten para koparmış. Bana diş geçiremeyince ilerleye bildiğim kadar, ilerlerim demiş ve televizyon programa katılmış. Anladığım kadarıyla ailesi olmadığı için bir korkusu ve çekingenliği yok. Ancak bizim ailemiz kalabalık ve biz çekiniyoruz. O tövbe etme ve kapalı olma konusunda dinin arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

        Nazan Ünal, sıra dışı görünüşüyle ilgili olarak ise "Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

        Burhan Kral, sözlerini şöyle noktaladı: Her şeyin kamera kayıtları var. Ben dükkanda olmama rağmen bizimle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Ağabeyimi tehdit ediyor. Benden sürekli para koparmaya çalışan bir kadın. Buradaki mağdur aslında biziz. Ben 26 yaşındayım. 26 yaşında bir gencin ticari hayatıyla oynuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Benim ailemin şerefiyle oynuyorlar, hiç umurlarında bile değil. Bizim zorumuza giden tek konu budur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyülsultan'da kuyumcuya soygun girişimi:1 yaralı

        Eyüpsultan'da 4 saldırgandan 1'i arabada beklerken, 3'ü soygun için kuyumcuya girdi. Kuyumcuyla saldırganlar arasında arbede çıktı. Saldırganların kaçarken açtığı ateşte kuyumcu omzundan yaralandı. 4 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

        #Nazan Ünal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı