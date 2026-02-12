Yüzündeki dövmeler ve iddialarıyla konuşulan Nazan Ünal'a yanıt geldi

SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu. Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti. Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan Kral ile canlı yayında yüzleşmişti.

Nazan Ünal ayrıca; "Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm" demişti.

İddiaların odağındaki isim Burhan Kral'dan yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille reddeden Kral, Ünal ile aralarındaki ilişkinin tamamen ticari boyutta olduğunu, herhangi bir duygusal bağ veya evlilik vaadinin söz konusu olmadığını savundu.

Burhan Kral; "Bu kadının anlattıkları yalan, öncelikle bunu belirteyim. Biz bu kadınla sadece ticari anlamda tanıştık. Bunun gibi bir çok insanla ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. Bu kadını da işimle ilgili olduğu için dış görünüşünü yargılamadım. Kendisi ile bir ticaretimiz oldu bu doğru. Ticaretimizde de herhangi bir alacak, verecek söz konusu değil" dedi. Burhan Kral, Nazan Ünal'ın kendisini tehdit ettiğini iddia ederek; "İş yerime geldi, ailemle tehdit etti. Para talep etti. 'Sana iftira atacağım, bana dairemle ilgili para ödemedin' diyerek birkaç aydır bana tehditlerde bulunuyordu. Bu tehditler nedeniyle ben kendisi için uzaklaştırma kararı aldım. Hukuki süreçler ilerliyor. Ödeme noktasında da benim elimde dekontlar var. Biz bunu kendisine avukatlar aracılığıyla gönderdik. Katıldığı programa da gönderdik. Hukuki olarak bizi şikayet ettiği yerlere de gönderdik. Bu durumlarla bizim avukatımız ilgileniyor" diye konuştu. "AŞK KONUSU YALAN" Aşk ve evlilik vaadi konusunun gerçek dışı olduğunu söyleyen Burhan Kral; "Benden alacağı varsa bu ülkenin adaleti var, savcısı var, hakimi var. Bunlar benden zaten bunu bir şekilde tahsil eder. Aşk konusuna da gelirsek zaten o konu tamamen yalan. Aramızda bir aşk, ve evlilik vaadi kesinlikle yok" şeklinde konuştu.