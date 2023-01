Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

C VİTAMİNİ

C vitamini, ciltteki koyu lekelerden kurtulmak için mükemmel bir bileşendir. C vitamini içeren serumlar veya kremler, yüzdeki koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun tedavisinde etkilidir. Melanin üretim miktarını azaltarak cildi kademeli olarak aydınlatır. Yüksek miktarda melanin, koyu lekelere yol açar ve C vitamininin antioksidan özellikleri, güneş hasarı veya aknenin neden olduğu her türlü koyu lekeyle savaşmaya yardımcı olur.