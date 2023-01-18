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Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

Aktif sivilcelerden sonra ciltte koyu lekeler kalabiliyor. Cilt sağlığına olumsuz bir etkisi olmasa da yaşam kalitesini düşüren bu durum birkaç serumla halledilebilir. Bu konuda bir adım atmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu üç basit yöntem, cildinizi daha sağlıklı hale getirebilir.

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  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    C VİTAMİNİ

    C vitamini, ciltteki koyu lekelerden kurtulmak için mükemmel bir bileşendir. C vitamini içeren serumlar veya kremler, yüzdeki koyu lekelerin ve hiperpigmentasyonun tedavisinde etkilidir. Melanin üretim miktarını azaltarak cildi kademeli olarak aydınlatır. Yüksek miktarda melanin, koyu lekelere yol açar ve C vitamininin antioksidan özellikleri, güneş hasarı veya aknenin neden olduğu her türlü koyu lekeyle savaşmaya yardımcı olur.
  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    Günlük cilt bakımı rutininize bir C vitamini serumu veya kremi ekleyin ve bunu güneş kremi ile destekleyin.  C vitamini cildinizi ışığa duyarlı hale getirebileceğinden, güneş kremi şarttır. Yeni başlayan biriyseniz, yüzde 5 başlamak için iyi bir orandır. 
  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    NİASİNAMİD

    Niasinamid serumu, koyu lekelerin giderilmesinde etkili olan cilt aydınlatıcı bileşenlerle yapılır. Niasinamid, cildin kollajen üretimini artırır ve ayrıca ciltte seramidlerin büyümesine yardımcı olur.
  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    Cildi güneş hasarından ve hiperpigmentasyondan koruyan doğal bir bariyer görevi görür. Ayrıca, cildin sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olur. Genellikle sonuçların ciltte görülmesi 4-6 hafta sürer. Niasinamid kullanıyorsanız güneş kremi kullanmayı unutmayın. 
  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    MEYANKÖKÜ

    Koyu lekeleri veya herhangi bir renk solmasını tedavi etmek için başka bir sihirli bileşen meyan kökü kullanmaktır. Meyan kökü özü, koyu lekeleri tedavi etmek için asırlık bir favori olmuştur.
  • Yüzünüzdeki koyu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak 3 basit yöntem

    Meyan kökünde bulunan ve liquiritin adı verilen bileşik, ciltte koyulaşmaya neden olabilen aşırı melanin üretimini azaltmaya yardımcı olur. Koyu lekeleri temizlemede etkilidir ve daha fazla hiperpigmentasyonu da önler. Meyan özü, eşit bir cilt tonu elde etmeye yardımcı olur.

    Uyarı: Bu içerikler cildi hassalaştırabilir veya alerjik reaksiyon yaratabilir. Doktorunuza başvurmadan kullanmanız önerilmez. 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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