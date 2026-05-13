Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde kendi sahasında Konyaspor'a mağlup olarak sezonu kupasız kapattı. Dolmabahçe'de alınan bu yenilgi, camiada teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik eleştirileri artırırken; tartışmalar ünlü oyuncu Zafer Algöz ve yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı arasında bir gerilime dönüştü.

Zafer Algöz

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, daha önce futbolcu Burak Yılmaz'ın transferine tepki göstermişti. Algöz, X hesabından "Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem' diyen Vedat Okyar gibi Beşiktaşlıyım. 'Burak Yılmaz gelirse o gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim' dedim ve sözümün arkasındayım" paylaşımını yapmıştı.

REKLAM

"UTANMA HİSSİ YOK"

Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, Algöz'ün bu yakınlığını "yancılık" ifadesiyle eleştirince taraflar arasındaki ipler gerildi. Kaşıkçı, yayında "Benim hayatımda 'Burak Yılmaz Beşiktaş'a geri gelirse ben Beşiktaş'ı bırakırım' diye bir cümlem yok. Öyle bir cümle kurup Beşiktaş montuyla Beşiktaş tesisine girsem, Beşiktaş iftarında başkanın yanında baş köşede otursam ben utançtan ertesi güne çıkamazdım. Ama tabii onlarda utanma hissi olmadığı için; bir gün Beşiktaş'ı bırakırlar, yarın Beşiktaş eşofmanlarıyla idmanlara çıkarlar" ifadelerini kullandı.

Hasan Arda Kaşıkçı

Algöz, futbol ile herhangi bir geçmişi olmayan Kaşıkçı'ya bir maçta çekilen görüntüsü ile karşılık verdi. Oyuncu, paylaşımında "Bilmiyorum yeterli mi gürbüz çocuk?" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"ÇOLUK ÇOCUKLA UĞRAŞMAYACAĞIM"

Ünlü oyuncu, tartışmanın devamında yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: Utanmaz adamlardan Beşiktaşlılık mı öğreneceğim? Hadi işinize bakın, çoluk çocukla uğraşamayacağım.