Ümit Özdağ, Hatay'da konuştu 0:00 / 0:00

AA

Hatay Valiliği'nin giriş engelini kaldırmasıyla kente gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il binası önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, "Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil." dedi.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin sınır güvenliğinin olmadığını öne süren Özdağ, "Anadolu Kalesi" projesiyle sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesini ve yenilerinin gelmemesini sağlayacaklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA

"BU COĞRAFYAYI SAVUNAMAZSANIZ YIKILIRSINIZ"

Özdağ, şunları kaydetti: “Ottowa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bakın Ottowa Sözleşmesi'ni kabul eden birçok ülke var ama bu ülkelerin hiçbirisi Türkiye gibi bir geçiş ülkesi değil. Üç kıtanın birleştiği yer olan Anadolu sadece şimdi değil binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız yıkılırsınız."

Özdağ, Suriyelileri 2023 Haziran seçimlerinden sonra ülkelerine geri göndereceklerini dile getirerek, "Hatay'da Suriyelileri ancak turist olarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.