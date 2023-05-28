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Zafer Partisi seçim sonuçları: 2023 Genel Seçilerde Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı?

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili için oylarını kullandı ve milletvekili seçimi sona erdi. Ancak Cumhurbaşkanı Seçimi, herhangi bir adayın 50+1 oy oranına ulaşamamasıyla 2. tura kaldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için sandık başına gidiliyorken Zafer Partisi seçim sonuçları gündeme geldi. Zafer Partisi il il oy oranları açıklandı. Milyonlarca seçmenin gözü "Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Zafer Partisi (ZP) seçim sonuçları...

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  • Zafer Partisi Genel Seçim Sonuçları 2023: Zafer Partisi Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

    14 Mayıs Genel Seçimlerinde Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan Ata İttifakı; Sinan Oğan'ı aday olarak çıkardı. İkinci tur seçimlerinde ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken; Sinan Oğan ise Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağını duyurdu. Bu noktada Zafer Partisi oy oranı gündeme geldi. Peki, Zafer Partisi yüzde kaç oy aldı? İşte 2023 Zafer Partisi oy oranı...
  • Zafer Partisi Genel Seçim Sonuçları 2023: Zafer Partisi Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

    ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI OY ORANI NEDİR?

    14 Mayıs Pazar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Zafer Partisi yüzde 2,23 oranı ile 1 milyon 529 bin 119 oy aldı. Yeterli oy oranına ulaşamayan Zafer Partisi milletvekili çıkaramadı. 

    ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Zafer Partisi Genel Seçim Sonuçları 2023: Zafer Partisi Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

    Partinin bulunduğu ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise; yüzde 5,17 oy oranı ile 2 milyon 831 bin 208 oy aldı. 

    SİNAN OĞAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Zafer Partisi Genel Seçim Sonuçları 2023: Zafer Partisi Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

    "SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

    Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

    28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

    14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ŞEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Zafer Partisi Genel Seçim Sonuçları 2023: Zafer Partisi Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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