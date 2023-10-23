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        Haberler Magazin 'Zaferin Rengi'nin çekimlerinde duygusal anlar yaşandı

        'Zaferin Rengi'nin çekimlerinde duygusal anlar yaşandı

        'Zaferin Rengi', adlı sinema filminin Beyazıt'ta çekilen sahnesinde; Birce Akalay'ın canlandırdığı  Halide Edib Adıvar'ın 1919 yılı işgal dönemi İstanbul'unda kürsüde yaptığı konuşma sahnesinde duygusal anlar yaşandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 08:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:33
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        Duygusal anlar yaşandı
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        Abdullah Oğuz'un hem yönettiği hem de oğlu Evren Oğuz ile yapımcısı olduğu 'Zaferin Rengi'nin çekimlerine devam ediliyor.

        Halide Edib Adıvar'ın konuşmacı olarak yer aldığı 1919'daki ünlü Sultanahmet Meydanı mitinginin sahnesi çekildi. Söz konusu sahnenin çekimleri sırasında gerek Akalay, gerek kamera arkası ekip, gerekse figüranlar duygusal anlar yaşadı.

        MİLLİ DUYGULARI HAREKETE GEÇİRMİŞTİ

        Kurtuluş Savaşı’nın 'Halide Onbaşı'sı, Türk Edebiyatının 'İlk savaş romancısı' Halide Edip Adıvar; 1919’da Sultanahmet Meydanı mitinginde, İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş, katılanların milli duygularını coşturmuştu.

        Daha Cumhuriyet devrimlerinin yapılmadığı bir dönemde, böylesi bir kalabalığa hitap eden, Türk kadınının toplumdaki yeri ve önemi adına değerlendirilmesi gereken tarihi bir figür olan Halide Edib Adıvar’ı canlandıran Birce Akalay, konuşma sahnesi ile sete damga vurdu.

        İŞGAL DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA BİRLİK, SPOR VE AŞKLA KAZANILAN BİR ZAFERİN KAHRAMANLARI

        Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve 'Peyker' rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

        'Zaferin Rengi', 1919'da işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen 'General Harington Kupası' efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zaferin Rengi
        #Halide Edib Adıvar
        #birce akalay
        #İstanbul işgal
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