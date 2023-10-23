'Zaferin Rengi'nin çekimlerinde duygusal anlar yaşandı

Abdullah Oğuz'un hem yönettiği hem de oğlu Evren Oğuz ile yapımcısı olduğu 'Zaferin Rengi'nin çekimlerine devam ediliyor.

Halide Edib Adıvar'ın konuşmacı olarak yer aldığı 1919'daki ünlü Sultanahmet Meydanı mitinginin sahnesi çekildi. Söz konusu sahnenin çekimleri sırasında gerek Akalay, gerek kamera arkası ekip, gerekse figüranlar duygusal anlar yaşadı.

Daha Cumhuriyet devrimlerinin yapılmadığı bir dönemde, böylesi bir kalabalığa hitap eden, Türk kadınının toplumdaki yeri ve önemi adına değerlendirilmesi gereken tarihi bir figür olan Halide Edib Adıvar’ı canlandıran Birce Akalay, konuşma sahnesi ile sete damga vurdu.

Kurtuluş Savaşı’nın 'Halide Onbaşı'sı, Türk Edebiyatının 'İlk savaş romancısı' Halide Edip Adıvar; 1919’da Sultanahmet Meydanı mitinginde, İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş, katılanların milli duygularını coşturmuştu.

İŞGAL DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA BİRLİK, SPOR VE AŞKLA KAZANILAN BİR ZAFERİN KAHRAMANLARI

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i canlandıracağı yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve 'Peyker' rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.

'Zaferin Rengi', 1919'da işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen 'General Harington Kupası' efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşınacak.