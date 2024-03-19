Zam kavgasında kiracısını vurdu

Yüksek kira artışları ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi-kiracı kavgalarından biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı.

Yarımca Sanayi Sitesi’nde kumlama işi yapan S.Y.'nin dükkan sahibi Z.T., iş yerine geldi. Burada taraflar arasında kira artırımı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T., yanındaki tabanca ile S.Y.'yi sağ bacağından vurdu.