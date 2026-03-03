Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Zam sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 2026 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları

        Zam sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 2026 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları

        Tütün kullanıcısı güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. Marka marka sorgulanan tütün ürünleri ÖTV zammı ile değerlendiriliyor. Bilindiği üzere Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla önce JTİ grubuna şimdi ise Philip Morris grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        1

        Sigara zammı sonrası güncel ve yeni sigara fiyatları araştırılıyor. En son Şubat ayında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaralara zam yapıldığını açıklamıştı. Dündar yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. İşte, zam sonrası yeni sigara fiyatları

        2

        SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

        Şuan sigara fiyatlarına zam gelmedi. En son zam 18 Şubat’ta gelmişti. Zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 itibarıyla bayilerde uygulanmaya başlandı. Yeni fiyat düzenlemesi sonrası raflardaki etiketler güncellendi.

        3

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2026

        İlk fiyat artışı açıklaması ise Japan Tobacco International (JTI) grubundan gelmişti. Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı sigarası 100 TL’ye çıkarken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL olarak belirlendi. Artış yalnızca paket sigaralarla sınırlı kalmadı. Sarmalık tütün ürünlerinde de fiyat değişikliğine gidildi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye yükseldi.

        4

        YENİ ZAM İLE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

        Zamlanan listeye göre Philip Morris grubundaki birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Düzenleme sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 105 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı 115 TL oldu.

