Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Zamanınız ve sağlığınız için dijital diyete hazır mısınız? İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye

        Zamanınız ve sağlığınız için dijital diyete hazır mısınız? İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye

        Bugünlerde hepimizin en çok vakit geçirdiği şey ailesi, arkadaşları hatta sevgilisi bile değil. Hepimizin en çok vakit geçirdiği şey telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın, tabletlerimizin ekranları... Çağımızın en büyük sorunlarından biri yüksek ekran sürelerine sahip olmak ancak bundan kurtulmak mümkün.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekran süresini azaltmak isteyenlere 5 tavsiye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medya ve internet bu çağın en büyük gerçeği. Başlarda bunlara adapte olmaya, yüzlerce yıllık eski yaşamın dinamiklerinden uzaklaşmaya zorlansak da artık internetsiz ve sosyal medyasız bir yaşama adapte olmakta zorlanıyoruz. Belki de bu çabadan vazgeçip artık gerçekle yüzleşme vakti gelmiştir. Evet sosyal medya var, ondan tamamen ayrılamayız ama ilişkimizi düzenleyebiliriz.

        Bugün ekran sürelerimizin çok yüksek saatlere çıkmasının tek nedeni sosyal medya gibi gözükse de aslında tek nedeni bu değil. Online oyunlar, eğitimin ve iş yerlerinin pek çoğunun online sisteme uyumlu hale gelmesi de ekran sürelerimizi etkiler. Eğitim ve iş nedeniyle ekrana maruz kalmayı engelleyemeyiz ama ekran süremizi etkileyen diğer maddeleri gözden geçirmek mümkün. İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye

        REKLAM

        1) Bildirimleri kapatın ya da kısıtlayın

        Ekrandan uzak durmak isteseniz de telefonunuza ya da bilgisayarın ekranına düşen bildirim bu süreyi kısaltmayı engelliyor. Ekranı kapatıp uzaklaşsanız bile bildirimler sizi kısa süre içinde yeniden ekranla ilgilenmeye geri çağırıyor. Uygulamaların telefonunuza gönderdiği bildirimleri kapatırsanız güç içinde dikkatinizi dağıtacak bildirimlerle karşılaşmayacağınız için daha az ekrana bakarsınız.

        2) Uygulamalara özel sınırlar koyun

        Akıllı telefonlar her ihtimali düşünmüş ve kullanım süresini düşürmek isteyenler için uygulamalara özel olarak kullanım süresi konulabilmesini tasarlamış. Eğer bir uygulamada çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız o uygulamanın kullanım süresini ayarlar sekmesinin ekran süresi ayarlarından değiştirebilirsiniz.

        REKLAM

        3) Uyuduğunuz odaya telefonla girmeyin

        Ekran süresini en çok uzatan yanılgılardan biri uyumadan önce sosyal medyada kontrolsüz kaydırılan videolar... Uyuyacağınız odaya ve hatta yatağa telefonla girdiğinizde hem uykunuzu kaçırır hem de saati fark etmeden uzun saatler telefonla oynamış olursunuz. Telefonu başka bir odada bırakıp erken bir saatte uyuyacağınız alana geçin. Uykunuzu ve dikkatinizi ekranların dağıtmasına izin vermeyin.

        4) Nedenlere odaklanın

        Ekran sürenizin neden yüksek olduğunu tespit edin. Ekran sürenizi en çok yükselten uygulamanın ne olduğunu tesit ettikten sonra bu vakti geçirmenizin altında yatan duyguya odaklanın. Sıkılmak mı? İletişim kurmak mı? Haberleşmek mi? Bir şeyler izlemek mi? Altında yatan ana sebep belli olunca çözüm de bulunabilecektir.

        5) Ekranlara alternatif bulun

        Ekran süresini azaltabilmek için ekrana bakarak harcayacağınız vakti doldurmak için alternatif alışkanlıklar belirlemeye çalışın. Eğer ekrana daha çok evde bakıyorsanız dışarıda geçireceğiniz vakti artırmaya bakın. Ekranı okumak için kullanıyorsanız fiziksel materyallere, oyun için kullanıyorsanız alternatiflere yönelin. Yerine bir şey koyabilirseniz ekrana meyliniz azalacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu; eşi gözyaşlarına boğuldu

        Antalya'da gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri Hüseyin Buhan (33), otoparktaki otomobilinde ölü bulundu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Hava sıcaklıkları artıyor; batıda lodos var, 3 il için yağmur uyarısı
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?