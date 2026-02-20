Zamanınız ve sağlığınız için dijital diyete hazır mısınız? İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye
Bugünlerde hepimizin en çok vakit geçirdiği şey ailesi, arkadaşları hatta sevgilisi bile değil. Hepimizin en çok vakit geçirdiği şey telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın, tabletlerimizin ekranları... Çağımızın en büyük sorunlarından biri yüksek ekran sürelerine sahip olmak ancak bundan kurtulmak mümkün.
Sosyal medya ve internet bu çağın en büyük gerçeği. Başlarda bunlara adapte olmaya, yüzlerce yıllık eski yaşamın dinamiklerinden uzaklaşmaya zorlansak da artık internetsiz ve sosyal medyasız bir yaşama adapte olmakta zorlanıyoruz. Belki de bu çabadan vazgeçip artık gerçekle yüzleşme vakti gelmiştir. Evet sosyal medya var, ondan tamamen ayrılamayız ama ilişkimizi düzenleyebiliriz.
Bugün ekran sürelerimizin çok yüksek saatlere çıkmasının tek nedeni sosyal medya gibi gözükse de aslında tek nedeni bu değil. Online oyunlar, eğitimin ve iş yerlerinin pek çoğunun online sisteme uyumlu hale gelmesi de ekran sürelerimizi etkiler. Eğitim ve iş nedeniyle ekrana maruz kalmayı engelleyemeyiz ama ekran süremizi etkileyen diğer maddeleri gözden geçirmek mümkün. İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye
1) Bildirimleri kapatın ya da kısıtlayın
Ekrandan uzak durmak isteseniz de telefonunuza ya da bilgisayarın ekranına düşen bildirim bu süreyi kısaltmayı engelliyor. Ekranı kapatıp uzaklaşsanız bile bildirimler sizi kısa süre içinde yeniden ekranla ilgilenmeye geri çağırıyor. Uygulamaların telefonunuza gönderdiği bildirimleri kapatırsanız güç içinde dikkatinizi dağıtacak bildirimlerle karşılaşmayacağınız için daha az ekrana bakarsınız.
2) Uygulamalara özel sınırlar koyun
Akıllı telefonlar her ihtimali düşünmüş ve kullanım süresini düşürmek isteyenler için uygulamalara özel olarak kullanım süresi konulabilmesini tasarlamış. Eğer bir uygulamada çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız o uygulamanın kullanım süresini ayarlar sekmesinin ekran süresi ayarlarından değiştirebilirsiniz.
3) Uyuduğunuz odaya telefonla girmeyin
Ekran süresini en çok uzatan yanılgılardan biri uyumadan önce sosyal medyada kontrolsüz kaydırılan videolar... Uyuyacağınız odaya ve hatta yatağa telefonla girdiğinizde hem uykunuzu kaçırır hem de saati fark etmeden uzun saatler telefonla oynamış olursunuz. Telefonu başka bir odada bırakıp erken bir saatte uyuyacağınız alana geçin. Uykunuzu ve dikkatinizi ekranların dağıtmasına izin vermeyin.
4) Nedenlere odaklanın
Ekran sürenizin neden yüksek olduğunu tespit edin. Ekran sürenizi en çok yükselten uygulamanın ne olduğunu tesit ettikten sonra bu vakti geçirmenizin altında yatan duyguya odaklanın. Sıkılmak mı? İletişim kurmak mı? Haberleşmek mi? Bir şeyler izlemek mi? Altında yatan ana sebep belli olunca çözüm de bulunabilecektir.
5) Ekranlara alternatif bulun
Ekran süresini azaltabilmek için ekrana bakarak harcayacağınız vakti doldurmak için alternatif alışkanlıklar belirlemeye çalışın. Eğer ekrana daha çok evde bakıyorsanız dışarıda geçireceğiniz vakti artırmaya bakın. Ekranı okumak için kullanıyorsanız fiziksel materyallere, oyun için kullanıyorsanız alternatiflere yönelin. Yerine bir şey koyabilirseniz ekrana meyliniz azalacaktır.