Zamanınız ve sağlığınız için dijital diyete hazır mısınız? İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye

Sosyal medya ve internet bu çağın en büyük gerçeği. Başlarda bunlara adapte olmaya, yüzlerce yıllık eski yaşamın dinamiklerinden uzaklaşmaya zorlansak da artık internetsiz ve sosyal medyasız bir yaşama adapte olmakta zorlanıyoruz. Belki de bu çabadan vazgeçip artık gerçekle yüzleşme vakti gelmiştir. Evet sosyal medya var, ondan tamamen ayrılamayız ama ilişkimizi düzenleyebiliriz.

Bugün ekran sürelerimizin çok yüksek saatlere çıkmasının tek nedeni sosyal medya gibi gözükse de aslında tek nedeni bu değil. Online oyunlar, eğitimin ve iş yerlerinin pek çoğunun online sisteme uyumlu hale gelmesi de ekran sürelerimizi etkiler. Eğitim ve iş nedeniyle ekrana maruz kalmayı engelleyemeyiz ama ekran süremizi etkileyen diğer maddeleri gözden geçirmek mümkün. İşte ekran süresini azaltmak isteyenler için 5 tavsiye

1) Bildirimleri kapatın ya da kısıtlayın

Ekrandan uzak durmak isteseniz de telefonunuza ya da bilgisayarın ekranına düşen bildirim bu süreyi kısaltmayı engelliyor. Ekranı kapatıp uzaklaşsanız bile bildirimler sizi kısa süre içinde yeniden ekranla ilgilenmeye geri çağırıyor. Uygulamaların telefonunuza gönderdiği bildirimleri kapatırsanız güç içinde dikkatinizi dağıtacak bildirimlerle karşılaşmayacağınız için daha az ekrana bakarsınız.