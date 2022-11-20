Zamir nedir ve zamir türleri nelerdir gibi sorularınıza topluca bir cevap da alabileceğiniz bu yazımızı siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Zamir Nedir?
Cümle içindeki bir ismin, varlığın ya da nesnenin geçici olarak yerini tutabilen isim soylu sözcüklere zamir adı verilmektedir. Tekil ya da çoğul şekilde bulunabilen, ismin hal eklerini alabilen ve cümlede tek başına bir görev üstlenebilen zamirler; sözcük durumundaki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere iki ayrı başlık altında yedi farklı türe ayrılmaktadır.
Sözcük Durumdaki Zamirler
- Kişi Zamirleri
- İşaret Zamirleri
- Belgisiz Zamirler
- Soru Zamirleri
- Dönüşlülük Zamiri
Ek Halindeki Zamirler
- İyelik Zamiri
- İlgi Zamiri
Kişi (Şahıs) Zamirleri
Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede şahıs amiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak şahıs zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır.
Örnek:
- Ben bu akşam sinemaya gideceğim.
- O, bunları çok fazla düşünen bir insan değildir.
İşaret Zamirleri
İsimlerin yerlerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri adı verilmektedir. İyelik eklerini alamayan ancak durum hal eklerini alabilen bu zamirler bu özellikleri sebebiyle isim tamlamalarında tamlayan görevinde de bulunabilirler.
Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi gibi kelimeler başlıca işaret zamirleridir.
Örnek:
- Bunu hanginiz yaptınız?
- Şunlar bana ait değil.
- Böylesi bir ev daha önce görmemiştim.
Belgisiz Zamirler
Cümle içindeki varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil ettiği belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir adı verilmektedir. Cümlelerin içinde yer alan asıl belgisiz zamirler adam, insan, kimse, herkes, falan, filan ve şey gibi sözcüklerden oluşmaktadır.
Örnek:
- Kimi böyle durumlarda hiç görünmemeyi tercih etmektedir.
- Birisi de çıkıp bir şeyler söylesin.
- Birçoğu bu soruya doğru cevap verememişti.
Soru Zamirleri
Cümle içindeki isimlerin yerini soru yoluyla tutma görevi olan zamirlere soru zamiri adı verilmektedir. ‘’Ne” ve “kim” soru kelimeleri ve bunların çekimlenmiş şekilleriyle “hangisi, kaçı” gibi soru kelimeleri, cümle içinde soru zamiri olarak kullanılmaktadır.
Örnek:
- Buraya nereden taşındınız?
- Senden başka neyi var ki?
- İnan bana hakkımda kimin ne düşündüğü hiç umurumda değildir.
Dönüşlülük Zamiri
Dönüşlülük zamiri; genellikle cümle içinde, şahıs zamirlerinin anlamını güçlendirmek için kullanılmaktadır. Dilimizde sadece bir tane dönüşlülük zamiri vardır; o da “kendi” kelimesidir.
Örnek:
- Hiç üşenmemiş balkonu kendi yıkanmış.
- Böyle davranmaya devam edersen en çok zararı kendine
Ek Halindeki Zamirler
İyelik Zamirleri
İsimlere eklenerek bahsedilen nesne ya da varlığın, kime ve neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamirleri” adı verilmektedir.
Örnek:
- Ayakkabılarım ayağıma vuruyor. (Benim ayakkabılarım)
- Gözlerin ne kadar da güzel. (Senin gözlerin)
- Arabaları çok güzelmiş. (Onların arabaları)
İlgi Zamiri
İlgi zamiri; Türkçede aitlik eki olan -ki eki ile oluşturulan ve bu ek vasıtasıyla cümle içinde kullanılan bir sözcüğün yerini tutan zamirler olarak ifade edilmektedir.
Örnek:
- Ahmet’in arabası siyah; benimkiyse
- Kalemimin ucu kırıldı, seninkini ödünç alabilir miyim?
Zamiri Bulmak İçin Hangi Sorular Sorulur?
Zamirler konusunda araştırmalar yapan öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de zamir soruları nelerdir sorusudur? Maalesef ki cümlenin öğelerinde olduğu gibi cümle içinde yer alan zamirleri kolayca bulmamızı sağlayacak sorular mevcut değildir. Çünkü zamirler, yerine geçtiği isimlere, nesnelere ve varlıklara göre cümle içinde farklı görevlerde bulunabilirler. Fakat yukarda bahsedilen zamir çeşitleri öğrenildiği takdirde, cümlenin içinde yer alan zamirleri bulmak korkulduğu kadar zor olmayacaktır.
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