Zamir nedir ve zamir türleri nelerdir gibi sorularınıza topluca bir cevap da alabileceğiniz bu yazımızı siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Zamir Nedir?

Cümle içindeki bir ismin, varlığın ya da nesnenin geçici olarak yerini tutabilen isim soylu sözcüklere zamir adı verilmektedir. Tekil ya da çoğul şekilde bulunabilen, ismin hal eklerini alabilen ve cümlede tek başına bir görev üstlenebilen zamirler; sözcük durumundaki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere iki ayrı başlık altında yedi farklı türe ayrılmaktadır.

Sözcük Durumdaki Zamirler

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

Dönüşlülük Zamiri

Ek Halindeki Zamirler

İyelik Zamiri

İlgi Zamiri

Kişi (Şahıs) Zamirleri

Cümle içinde yer alan varlıkları kişi olarak temsil edebilen yani gerçek kişilerin isimleri yerine kullanılabilen sözcüklere Türkçede şahıs amiri adı verilmektedir. Diğer zamirlerden farklı olarak şahıs zamirleri yalnızca insanlar için kullanılmaktadır.

Örnek:

Ben bu akşam sinemaya gideceğim.

bu akşam sinemaya gideceğim. O , bunları çok fazla düşünen bir insan değildir.

İşaret Zamirleri

İsimlerin yerlerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri adı verilmektedir. İyelik eklerini alamayan ancak durum hal eklerini alabilen bu zamirler bu özellikleri sebebiyle isim tamlamalarında tamlayan görevinde de bulunabilirler.

Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi gibi kelimeler başlıca işaret zamirleridir.

Örnek:

Bunu hanginiz yaptınız?

hanginiz yaptınız? Şunlar bana ait değil.

bana ait değil. Böylesi bir ev daha önce görmemiştim.

Belgisiz Zamirler

Cümle içindeki varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil ettiği belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir adı verilmektedir. Cümlelerin içinde yer alan asıl belgisiz zamirler adam, insan, kimse, herkes, falan, filan ve şey gibi sözcüklerden oluşmaktadır.

Örnek: