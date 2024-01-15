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Zamlı evde bakım maaşları yatıyor! 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ocak Pazartesi günü, ödeme alan hak sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle memur zammı sonrasında evde bakım maaşlarına da zam gelmesiyle birlikte gözler evde bakım maaşlarının yatacağı tarihi ve ödemelerin başladığı illerin listesine çevrildi. İşte 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:56 facebook

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Evde bakım maaşlarına memur zammına bağlı olarak zam geldi. Zam sonrassı ilk ödemeyi alacak hak sahipleri ödemelerin ne zaman yapılacağını emrak edip araştırıyor. Peki, evde bakım maaşları yattı mı ? Merak edenler için 15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.