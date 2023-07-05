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Temmuz zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmasının ardından, imam, vaiz ve müezzin maaşları gündemi meşgul etmeye başladı. Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ölçüsünde zam yapılan memur maaşlarında kritik rol oynayan Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından imam, vaiz ve müezzin gibi görevlilerin maaşları da netlik kazandı. İşte 2023 Temmuz zammıyla yeni imam, vaiz ve müezzin maaşları...

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  • ZAMLI İMAM MAAŞI 2023: Temmuz zammı ile vaiz ile imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Emekli ve memur maaşlarında kritik veri Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 10 bin 513 TL'ye yükseltilmişti. Vaiz maaşları ise 12 bin 400 olarak belirlenmişti. Peki, "Temmuz zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...
  • ZAMLI İMAM MAAŞI 2023: Temmuz zammı ile vaiz ile imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İMAM HATİP MAAŞLARI KAÇ TL?

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip vaiz maaşı 27 bin 564 TL oldu.
  • ZAMLI İMAM MAAŞI 2023: Temmuz zammı ile vaiz ile imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    SEYYANEN ZAM TUTARI BELLİ OLDU

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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