Emekli ve memur maaşlarında kritik veri Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 10 bin 513 TL'ye yükseltilmişti. Vaiz maaşları ise 12 bin 400 olarak belirlenmişti. Peki, "Temmuz zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?" İşte detaylar...