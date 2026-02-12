Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

        Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu?

        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan karar göre marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Gelen zammın ardından taksi kısa mesafe ve açılış ücretleri merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak 12 Eylül 2025'te toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Peki, "Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu?" İşte 2026 taksi zamlı indi bindi ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 21:26 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Kent sakinleri gelen zammın ardından zamlı İETT, Marmaray, metro, metrobüs, taksi kısa mesafe ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, "Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, zamlı tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak?" İşte 2026 zamlı taksi ücretleri...

        2

        İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

        İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı

        3

        2026 TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.

        4

        TAKSİ AÇILIŞ VE KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 65.40 TL'ye, kısa mesafe ücreti ise 210 TL'ye yükseldi.

        5

        YENİ ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı