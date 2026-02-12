Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile alınan karar göre marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı. Gelen zammın ardından taksi kısa mesafe ve açılış ücretleri merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak 12 Eylül 2025'te toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmıştı. Peki, "Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu?" İşte 2026 taksi zamlı indi bindi ücretleri...
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı
2026 TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.