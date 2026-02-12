İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Kent sakinleri gelen zammın ardından zamlı İETT, Marmaray, metro, metrobüs, taksi kısa mesafe ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, "Taksi kısa mesafe ve açılış ücreti ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi, zamlı tarife ne zamandan itibaren geçerli olacak?" İşte 2026 zamlı taksi ücretleri...