Zamlı teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlarla birlikte, yılın ilk 6 ayına dair enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Bu gelişme, memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammını belirlerken, kamuda görev yapan teknisyenlerin alacağı yeni maaşlar da merak konusu haline geldi. Peki, 2025 Temmuz zammıyla birlikte teknisyen maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Haziran ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. TÜİK'in verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olarak kaydedilirken, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı üzerinden memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapılması kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte kamuda görevli teknisyenlerin maaşları da yeniden hesaplandı. Temmuz 2025 zammı sonrası teknisyen maaşında ne kadar artış yaşandı? İşte yeni rakamlar ve tüm ayrıntılar...
TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammıyla teknisyen maaşı (9/1) 43.938 TL’den 50.780 liraya yükselmiş olacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37, yıllık enflasyonu da yüzde 35,05 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.
Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 15,57 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 1,1 puan fark olacak.