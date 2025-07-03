Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belli oldu. Böylece milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. TÜİK verilerine göre, memur zammı yüzde 15,57 oldu. Akabinde ise meslek gruplarına göre maaş hesapları yapıldı. Temmuz-Aralık döneminde ne kadar maaş alacağını merak eden zabıtalar da bu noktada zabıta maaş zammı hesaplama işlemlerine başladı. Peki; Temmuz zammı ile yeni zabıta maaşı ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte zamlı zabıta maaşı 2025 son durum…