Zara'dan 'Derin Aşk 4'

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Her tarzda söylediği şarkılarla geniş bir müzik yelpazesine sahip olan Zara, söylediği arabesk şarkılarla büyük yankı uyandırdı. İstek üzerine serinin dördüncüsünü dinleyicilerin beğenisine sunan sanatçı, birbirinden güçlü 10 şarkının yer aldığı 'Derin Aşk 4' ile yine iddialı geliyor.

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek ve Kibariye gibi usta seslerin daha önce seslendirmiş olduğu eserleri kendine has tarzı ile yeniden yorumlayan Zara, arabesk şarkılara yeni bir soluk getiriyor.

Uzun zamandır repertuvarı üzerinde çalıştığı 'Derin Aşk 4' albümünde Zara, geçmişten bugüne en sevilen arabesk şarkıları seslendirerek müzikseverlere dolu dolu bir albüm hediye ediyor.

Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Gülden Karaböcek, Ali Tekintüre, Ahmet Selçuk İlkan, Yavuz Durmuş, Özer Şenay, Mehmet Duyar, Cengiz Özşeker, Vedat Karkın ve Tülay Tünay gibi birbirinden değerli isimlerin söz ve bestelerinden oluşan albümün ilk klibi 'Unutamazsın' şarkısına çekildi. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klibin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti. Zara 'Derin Aşk 4' albümü, tüm dijital platformlarda yerini aldı.