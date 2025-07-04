Zara, sahnede Volkan Konak'ı andı: Ruhu şâd olsun

Zara, Nevşehir'in Göreme ilçesinde 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' kapsamında düzenlenen konserde sevenleriyle bir araya geldi.

Zara, sahnede 31 Mart'ta Kıbrıs'taki programında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden yakın arkadaşı Volkan Konak'ı andı.

Volkan Konak

Zara, Volkan Konak’tan övgüyle bahsederken, aralarında geçen bir diyaloğa değindi. Zara; "Benim sahnemin en önemli anlarından biri. Çünkü çok sevdiğim 'Dostum', 'Canım', Bir tanem dediğim, sırlarımı dertlerimi anlattığım, bazen de kendisinden fikrinden çok ziyadesiyle yararlandığım şahane bir insan hepimizin gözü önünde ne olduğunu anlamadan göçtü gitti bu dünyadan. İşte hepimiz birbirimize bir nefes kadar yakınız, bir nefes kadar emanetiz. Onun benden istediği bir parça vardı. Beni her gördüğünde isterdi. 'Ne olur konserlerinde de oku' derdi. Ruhu şâd olsun. Volkan Konak için bütün alkışlar. Ruhu şâd olsun" dedi. Sanatçı Zara, sözlerinin ardından Volkan Konak’ın anısına ‘Al Ömrümü’ parçasını seslendirdi.

Fotoğraflar: DHA, AA