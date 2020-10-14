Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 1,1 milyon kişiden dün itibariyle 1 milyon 863 bine çıktı. Yeni gelen ve borsa yatırımından habersiz küçük yatırımcının kulaktan dolma bilgilerle derinliği az veya halka açıklık oranı düşük olan kolay yönlendirilebilir şirket hisselerine yönelmesiyle bu şirketlerin hisse senetleri uçuşa geçti. Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan yönlendirilen 763 bin yeni yatırımcının devam eden akımı ile yüzde bin, 2 bin hatta 9 bin artan hisseleri gördük. Bu hisselere yatırım yapan küçük yatırımcıların hissenin sürekli yükselmesini arzu etmesi nedeniyle hisseler hakkında risklere dikkat çeken haber ve yorum yapılması tepki çekse de aynı şirketlerin bilançoları ile hisse senetlerinin hareketi arasındaki anormallik dile getirilmeyecek gibi değil.

ZARAR EDENLER YÜZDE 218 YÜKSELDİ

Çünkü Borsa İstanbul'da şirketlerin bilançoları ve hisse senetlerinin hareketleri neredeyse birbirine zıt hareket eder hale geldi. Yani zarar eden şirketin hissesi yükselirken kar eden şirketin hissesi ya düşüyor veya yükselemiyor. Rakamlar borsada oluşan tersliği öyle güzel ortaya koyuyor ki başka bir uyarı yapmaya, söz söylemeye gerek de kalmıyor. Borsa şirketlerinin açıkladığı yılın ilk yarısındaki bilonçolara bakıldığında toplam 16 milyar lira zarar eden 129 borsa şirketinin hisse değerlerinin pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldiği görülüyor. Zarar eden bu şirketlerden, 7 ayda yüzde 6.500 değer kazanan Taze Kuru, yüzde 2 binin üstünde yükselen Eminiş Ambalaj ve Uzertaş, yüzde bini aşan Artı Yatırım ve yüzde bine yaklaşan Bomonti Elektrik hisselerinin bu finansal sonuçlara rağmen nasıl yükseldiği şaşkınlık yaratıyor. Hem zarar eden hem de hisse senedi değer kazanan hisselerin içinde bulunan Çimentaş ve Ak Enerji gibi borsanın dişli ve köklü şirketlerinin ise halka açıklık oranını az olduğu yani bu nedenle hisselerinin kolay hareket ettirilebileceği dikkat çekiyor. Zarar eden şirketlerden sadece THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV'ın hisse değerinin olması gerektiği gibi düştüğünü aktaralım.

KAR EDENLER YÜZDE 4.7'DE KALDI

Borsanın geri kalan 253 şirketi yılın ilk 6 ayında 56 milyar lira kar etti. Aslında bu karın büyük bölümü ilk 20 şirketten geldi. Türkiye'nin devi banka ve büyük reel sektör şirketlerinden oluşan bu 20 şirket 40 milyar liralık kara karşın hisse senetleri 7 ayda ancak ortalama yüzde 4.7 yükselebildi. En çok kar eden 50 şirketin karı ise 51 milyar lira ve hisse senetlerinin ortalama değer kazancı ise yüzde 37 olarak hesaplandı. Pandemi nedeniyle küçük şirketlerin hisse senetlerine olan ilgi devam ederken ve bu hisseler de yükselişi sürdürürken uzmanlar küçük yatırımcıları pandemi kaynaklı yatırımcı akınının durması halinde bu hisselerin aynı hızla geri gelebileceği konusunda uyarıyor. Borsa aracı kurumları aracılığı ile bir yatırım danışmanlığı hizmeti alınarak karlı veya geleceği olan şirketlere yatırım yapılmasının tesadüfen borsaya gelmiş bu kitleye kazandıracağını ifade eden uzmanlar Borsa İstanbul'da yatırım yapılabilir çok sayıda geleceği parlak hisse senedi bulunduğuna işaret ediyor.

İŞTE O TABLO!

ZARAR ERENLERİN HİSSELERİ REKOR KIRDI