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Haberlerİş-YaşamZarar edenlerin hisseleri uçtu - haberler
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Borsada zarar eden şirketler marttan ba yana ortalama yüzde 218 yükseldi

Yeni gelen yaklaşık 700 bin yeni yatırımcının akını sonucu Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin finansal sonuçları ile hisse değerleri arasında inanılmaz fark oluştu. Yılın ilk yarısında 16 milyar lira zarar eden 129 şirketin hisse değerleri pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldi. Zarar edenlerden sadece THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV'ın hisseleri olması gerektiği gibi düştü. Buna karşın en çok kar eden 20 şirketin hissesi ancak yüzde 4.7 artabildi. Rahim Ak'ın haberi

Zarar edenlerin hisseleri uçtu - haberler

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 1,1 milyon kişiden dün itibariyle 1 milyon 863 bine çıktı. Yeni gelen ve borsa yatırımından habersiz küçük yatırımcının kulaktan dolma bilgilerle derinliği az veya halka açıklık oranı düşük olan kolay yönlendirilebilir şirket hisselerine yönelmesiyle bu şirketlerin hisse senetleri uçuşa geçti. Twitter başta olmak üzere sosyal medyadan yönlendirilen 763 bin yeni yatırımcının devam eden akımı ile yüzde bin, 2 bin hatta 9 bin artan hisseleri gördük. Bu hisselere yatırım yapan küçük yatırımcıların hissenin sürekli yükselmesini arzu etmesi nedeniyle hisseler hakkında risklere dikkat çeken haber ve yorum yapılması tepki çekse de aynı şirketlerin bilançoları ile hisse senetlerinin hareketi arasındaki anormallik dile getirilmeyecek gibi değil.

ZARAR EDENLER YÜZDE 218 YÜKSELDİ

Çünkü Borsa İstanbul'da şirketlerin bilançoları ve hisse senetlerinin hareketleri neredeyse birbirine zıt hareket eder hale geldi. Yani zarar eden şirketin hissesi yükselirken kar eden şirketin hissesi ya düşüyor veya yükselemiyor. Rakamlar borsada oluşan tersliği öyle güzel ortaya koyuyor ki başka bir uyarı yapmaya, söz söylemeye gerek de kalmıyor. Borsa şirketlerinin açıkladığı yılın ilk yarısındaki bilonçolara bakıldığında toplam 16 milyar lira zarar eden 129 borsa şirketinin hisse değerlerinin pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldiği görülüyor. Zarar eden bu şirketlerden, 7 ayda yüzde 6.500 değer kazanan Taze Kuru, yüzde 2 binin üstünde yükselen Eminiş Ambalaj ve Uzertaş, yüzde bini aşan Artı Yatırım ve yüzde bine yaklaşan Bomonti Elektrik hisselerinin bu finansal sonuçlara rağmen nasıl yükseldiği şaşkınlık yaratıyor. Hem zarar eden hem de hisse senedi değer kazanan hisselerin içinde bulunan Çimentaş ve Ak Enerji gibi borsanın dişli ve köklü şirketlerinin ise halka açıklık oranını az olduğu yani bu nedenle hisselerinin kolay hareket ettirilebileceği dikkat çekiyor. Zarar eden şirketlerden sadece THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV'ın hisse değerinin olması gerektiği gibi düştüğünü aktaralım.

KAR EDENLER YÜZDE 4.7'DE KALDI

Borsanın geri kalan 253 şirketi yılın ilk 6 ayında 56 milyar lira kar etti. Aslında bu karın büyük bölümü ilk 20 şirketten geldi. Türkiye'nin devi banka ve büyük reel sektör şirketlerinden oluşan bu 20 şirket 40 milyar liralık kara karşın hisse senetleri 7 ayda ancak ortalama yüzde 4.7 yükselebildi. En çok kar eden 50 şirketin karı ise 51 milyar lira ve hisse senetlerinin ortalama değer kazancı ise yüzde 37 olarak hesaplandı. Pandemi nedeniyle küçük şirketlerin hisse senetlerine olan ilgi devam ederken ve bu hisseler de yükselişi sürdürürken uzmanlar küçük yatırımcıları pandemi kaynaklı yatırımcı akınının durması halinde bu hisselerin aynı hızla geri gelebileceği konusunda uyarıyor. Borsa aracı kurumları aracılığı ile bir yatırım danışmanlığı hizmeti alınarak karlı veya geleceği olan şirketlere yatırım yapılmasının tesadüfen borsaya gelmiş bu kitleye kazandıracağını ifade eden uzmanlar Borsa İstanbul'da yatırım yapılabilir çok sayıda geleceği parlak hisse senedi bulunduğuna işaret ediyor.

İŞTE O TABLO!

ZARAR ERENLERİN HİSSELERİ REKOR KIRDI

Mart - Ekim değişim (%)Piyasa değeri (milyon TL)Halka açıklık oranı (%)2020/6 ay net kar (Milyon TL)
Taze Kuru6.55244629(1,52)
Eminiş Ambalaj2.44235516(1,39)
Uzertaş Boya2.06136311,84(0,45)
Artı Yatırım1.76316073(0,21)
Bomonti Elektrik91522420(0,29)
Kuştur4956326,25(0,73)
Metemtur48117847(3,82)
Altınyunus Çeşme4411.4887(8,81)
Doğan Burda42146718(3,44)
Avod Tarım37090284(2,29)
Utopya Turizm35154435(34,06)
CRFSA:IS34917.9903(181,12)
Vakıf Yatırım33924345(0,37)
Kervansaray Yat.3351.17725(248,36)
Kiler GMYO3101.58747(4,70)
Birko Mensucat29716788(4,55)
Etiler İnci29614539(0,40)
Başkent Çimento2901.5396,26(28,65)
Lüks Kadife27437016(3,47)
Ufuk2717237(14,97)
Burçelik Vana26339754(0,65)
Penguen Gıda2611.31677(17,80)
Çimbeton26025147(8,28)
Petrokent Turizm2547058(11,43)
Akdeniz Yatırım24827570(3,58)
Özerden Plastik24417715(0,82)
Burçelik24018153(3,23)
Sönmez Pamuklu2381.4223(1,10)
Yibitaş İnşaat2341.4854,79(10,21)
Orma Orman23441311,3(35,10)
İzmir Tarım21411648(0,58)
Pınar Su21336531(24,48)
İhlas Gazete2121.49436(19,27)
AVHOL:IS19712145(0,82)
İttifak Holding19780476(1,76)
İdealist GMYO1898956(0,48)
Ditaş Doğan17332230(2,75)
Çimentaş1493.0562(106,77)
Viking Kağıt14831321(11,25)
Formet Çelik14542656(6,31)
Sekuro Plastik14016240(1,93)
Olmuksan İp1382.5957(29,66)
Söktaş13836348(60,83)
TSKB GMYO1371.56511(45,15)
Katmerciler13362067(22,63)
Ak Enerji1291.77225(511,18)
Yeşil Yat. Hol.12420364(0,57)
Kardemir1221.40865(56,45)
Kuyumcukent12024495(2,56)
Türker Proje11771925(0,15)
Konya Çimento1152.60715(6,85)
Birlik Mensucat1154397(30,01)
Anel Elektrik11569328(6,33)
Yayla Enerji11021671(0,57)
GSD Denizcilik10726423(14,54)
Nurol GMYD1072.18320(141,34)
Metro Petrol10431249(9,22)
Ayen Enerji1031.84814(49,00)
Hürriyet Gazete1021.31421(47,44)
Milpa981.16918(0,60)
Silverline Endüstri9720645(1,20)
Afyon Çimento961.82046(8,08)
Sinpaş GMYO962.08731(456,84)
İzmir Demirçelik947.62016(458,85)
Avrasya Petrol Tur.9015464(0,06)
Migros897.60436(290,68)
Yapı Kredi GMYO8819545(0,38)
Doğusan8711544(1,75)
Pera GMYO85165100(2,03)
Menderes Tekstil8084346(120,54)
Ostim End. Yat.7730783(1,35)
Demisaş Döküm7534251(9,48)
Royal Halı7422129(3,34)
Batı Söke7488425(172,30)
Odaş Elektrik702.09473(226,88)
Doğuş GMYO703.2945(124,28)
Tümosan681.19729(2,74)
Adese Alışveriş6664593(16,81)
İhlas Yayın Holding6464474(20,36)
Yeşil GYO6325683(114,72)
Global Yatırım Hol.611.88439(343,73)
Garanti Yatırım609496(0,12)
Akın Tekstil6054718(5,81)
Torunlar GYO584.26021(267,81)
Edip İplik5821142(72,25)
Flap Kongre5819685(0,23)
Karsan552.75432(7,48)
Turcas Petrol511.30628(137,41)
Tuğçelik4824553(1,17)
Atakule GMYO4862416(2,86)
Senkron Güvenlik472886(1,25)
Hatay Tekstil4628947(4,48)
Borusan462.21617(21,72)
Net Holding431.63532(235,60)
Özderici GYO4160849(5,71)
Derimod3929727(0,25)
Çelik Halat3921025(11,59)
Desa3734222(4,73)
Banvit362.5618(50,72)
Bossa3679114(16,22)
Anadolu Isuzu361.38916(32,24)
Teknosa3599940(46,73)
Doğtaş Kelebek3572957(18,46)
Good Year341.62823(2,37)
Bagfaş3383758(39,37)
Rhea Girişim3311587(1,90)
Döktaş323.8986(10,93)
Duran Doğan3137735(11,97)
Sanel Mühendislik306799(3,94)
Tak-Art Tur.2753457(46,26)
Aksu Enerji2420869(3,48)
ISGYO:IS232.00443(11,91)
Batı Çimento2274320(218,82)
AGHOL:IS194.77334(379,39)
Vakko171.01312(30,94)
Akfen GMYO1576424(203,43)
Akiş GMYO151.99138(213,32)
Aygaz133.76224(185,60)
Ata GMYO59364(3,47)
Çelebi Havayolları52.03612(150,70)
Reysaş-495047(49,20)
THY-914.86350(4.257,00)
Denizli Cam-1210028(0,51)
Pegasus-124.89236(1.328,60)
TAV Havalimanı-185.64540(1.066,18)
Tüpraş-2020.33449(2.411,38)
Mavi Giyim-281.92573(58,34)
Reysaş GMYO-371.25738(35,32)
Hub Girişim-3953884(1,11)
Ortalama218(15.893,93)

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